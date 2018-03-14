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Санация «Пересвета» обойдется почти в 100 млрд рублей
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АСВ: санация «Пересвета» обойдется в 99,8 млрд руб. 

Вести Экономика 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Расходы на санацию банка "Пересвет" могут составить 99,8 млрд руб., что гораздо больше цифры, которую первоначально озвучивал ЦБ, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
В апреле 2017 г. ЦБ заявил, что выделит через АСВ кредит в размере 66,7 млрд руб. на финансовое оздоровление "Пересвета", в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности банка. "Пересвет" отразил кредит в отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 г. Речь шла о заеме в размере 47,6 млрд руб. на 15 лет под 0,51% годовых и 19,1 млрд руб. на шесть лет под 4,01% годовых.
По данным АСВ, план мер по предупреждению банкротства "Пересвета" предусматривает оказание финансовой помощи банку в размере 99,8 млрд руб.
При этом Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), ставший инвестором в рамках санации "Пересвета", заявил в отчетности за 2017 г., что уже привлек у АСВ кредиты на 93,1 млрд руб. Таким образом, исходя из отчетов ВБРР и АСВ, "Пересвету" оставалось привлечь еще 6,8 млрд руб.
ВБРР в июне 2017 г. стал владельцем 99,99% акций "Пересвета" после выкупа допэмиссии на 10 млн руб.
ВБРР занимает 18-е место по размеру активов среди российских банков, банк "Пересвет" — 35-е место.
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