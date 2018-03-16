Официальный курс доллара вырос на 48 копеек, евро — на 29

ЦБ установил официальные курсы валют с 17 марта. Курс доллара повысился на 47,54 копейки, составив 57,4942 рубля (57,0188 рубля на 16 марта). Курс евро увеличился на 29,48 копейки, до 70,8099 рубля (70,5151 рубля на 16 марта).

Укрепление доллара на глобальных площадках привело к падению большинства валют развивающихся стран, в том числе рубля, констатируют эксперты.

Татьяна Евдокимова. При этом отрицательная динамика в рубле была усилена эскалацией конфликта с Великобританией и введением новых американских санкций, отмечает аналитик Нордеа Банка

Германия и «Великобритания, Франция США выступили с совместным заявлением, осуждающим причастность России к инциденту с бывшим полковником ГРУ в Великобритании. Кроме того, Минфин США распространил санкции на 19 физических лиц и пять юридических лиц в связи с утверждениями об их вмешательстве в американские президентские выборы», — комментирует эксперт.

По ее словам, сохранение напряженного геополитического фона продолжит удерживать рубль под давлением до начала активной подготовки к налоговому периоду во второй половине будущей недели.