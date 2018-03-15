Комсомольский НПЗ увеличил переработку нефти в 2017 году на 5% — до 6,4 млн тонн нефти

Комсомольский НПЗ «Роснефти» переработал в 2017 году 6,4 млн тонн нефти, что на 5% выше показателя 2016 года, говорится в сообщении «Роснефти» по итогам визита на завод главы компании Игоря Сечина . Выход светлых нефтепродуктов составил около 64%.

«По итогам 2017 года Комсомольский НПЗ переработал 6,4 млн тонн нефти, что на 5% выше показателей 2016 года», — отмечает компания.

Сечин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток провел производственное совещание на Комсомольском НПЗ.

В настоящее время на Комсомольском НПЗ ведется строительство комплекса гидрокрекинга. После ввода этого объекта в эксплуатацию глубина переработки на предприятии достигнет 92%.

На совещании особое внимание уделили ходу строительства нефтепровода-отвода от трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий Океан до Комсомольского НПЗ. Работы по строительству важнейшего транспортного объекта находятся в стадии завершения.

ООО «РН-Комсомольский НПЗ», дочернее общество «Роснефти», — один из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. Его мощность составляет 8 млн тонн нефти в год. Завод выпускает 22 наименования продукции, в том числе высокооктановые бензины и дизельное топливо «Евро 5», реактивное топливо ТС-1, экологичное судовое дистиллятное топливо и др.