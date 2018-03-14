«Мосреалстрой» реализовал 178 квартир и нежилых помещений через электронные торги в феврале

В феврале 2018 г. компанией «Мосреалстрой» через систему электронных торгов реализовано 178 городских квартир и нежилых помещений. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту «Мосинжпроект», генеральный директор «Управления экспериментальной застройки микрорайонов» Альберт Суниев.

«Компания «Мосреалстрой», входящая в девелоперский дивизион инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», подвела итоги февраля 2018 г. : на электронной площадке компания реализовала 169 квартир и девять нежилых помещений на общую сумму 1,3 млрд руб.», — сказал А. Суниев.

В пресс-службе компании «Мосреалстрой» уточнили, что выставленные на аукцион квартиры находились в пяти жилых комплексах: ЖК «В Некрасовке», ЖК «На Базовской», ЖК «На Дмитровском 169», ЖК «На Машиностроения» и ЖК «На Рокоссовского». Участниками аукциона в феврале стали 386 человек. Средний конкурс на покупку одной квартиры составил два человека. Как отмечается, в феврале 2018 г. средний рост стоимости квартиры в ходе торгов составил 7%, максимальный прирост — 36%. Доля ипотечных сделок в объектах, реализуемых компанией «Мосреалстрой» через систему электронных торгов, составила 44%.

«В новостройках ЮВАО — ЖК «На Машиностроения» и ЖК «В Некрасовке» почти на 90% выставленных квартир произошло повышение стоимости. При этом если в ЖК «В Некрасовке» максимальный прирост стоимости составил около 400 тыс. руб., то в ЖК «На Машиностроения» — порядка 2 млн руб. В ЖК «На Дмитровском 169» более половины выставленных на аукцион квартир реализованы с повышением бюджета покупки. Средний рост стоимости квартиры составил 309 тыс. руб. (около 5%), максимальный рост стоимости — 2,5 млн руб. или 36%. В ЖК «На Базовской» и ЖК «На Рокоссовского» большая часть квартир была реализована по номинальной стоимости. Средний прирост стоимости приобретенной квартиры в этих новостройках составил менее 100 тыс. руб.», — поясняется в сообщении.