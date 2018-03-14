Ещё
Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала года увеличился в два раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала года увеличился в два раза 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: ТАСС
За первые два месяца текущего года объем выданных ипотечных кредитов в России вырос в два раза и составил 350 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Дом.РФ.
"По оценке Дом.РФ, за два месяца 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 млрд руб. Низкие ставки по ипотечным кредитам в условиях повышения реальных зарплат и стабильных цен на жилье приводят к повышению доступности приобретения жилья для граждан", — заявили в агентстве.
Также стало известно, что в январе-феврале прошлого года были выданы ипотечные кредиты на сумму 174,3 млрд руб.
Ранее глава АИЖК Александр Плутник сообщил, что снижения ставок по ипотеке в России до 7% можно ожидать в ближайшие 1-2 года.
Газета.Ru: последние новости
ЕgyptAir анонсировала возобновление полетов между Каиром и Москвой Bloomberg: богатейший человек Гонконга ушел на пенсию Новгородские малые и средние предприятия смогли привлечь 1,5 млрд рублей кредитных средств
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля537
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»293
Порошенко предложили заткнуться в ответ123
Джонсон отказался пожимать руку послу России519
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение