Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала года увеличился в два раза

За первые два месяца текущего года объем выданных ипотечных кредитов в России вырос в два раза и составил 350 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Дом.РФ.

"По оценке Дом.РФ, за два месяца 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 млрд руб. Низкие ставки по ипотечным кредитам в условиях повышения реальных зарплат и стабильных цен на жилье приводят к повышению доступности приобретения жилья для граждан", — заявили в агентстве.

Также стало известно, что в январе-феврале прошлого года были выданы ипотечные кредиты на сумму 174,3 млрд руб.