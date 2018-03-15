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Чистая прибыль «Мегафона» снизилась на 29%
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Выручка «Мегафона» без учета Mail.ru Group в IV квартале выросла на 4,1% 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Консолидированная выручка "Мегафона" в телеком-сегменте (без учета Mail.ru Group) согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам IV квартала 2017 года показала рост на 4,1% и составила 84,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении оператора.
Скорректированная чистая прибыль "Мегафона" без учета Mail.ru Group в IV квартале снизилась на 53,1%, до 3,04 млрд рублей.
По итогам года консолидированная выручка "Мегафона" в телеком-сегменте увеличилась на 1,8% и составила 321,8 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль оператора составила 20,5 млрд рублей, снизившись на 29%.
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