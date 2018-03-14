МОЭК привлекала два кредита в банке ВТБ на 2,5 млрд рублей

Кредиты были привлечены в январе текущего года на срок один год. 25 января компания привлекла в банке 2 млрд рублей, а 31 января — еще 500 млн рублей.

«25 января 2018 года группой был получен кредит от ПАО «Банк ВТБ» в сумме 2 млрд рублей и сроком погашения 25 января 2019 года. 31 января 2018 года группой был получен кредит от ПАО «Банк ВТБ» в сумме 500 млн рублей и сроком погашения 1 февраля 2019 года», — отмечает МОЭК.