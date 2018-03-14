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МОЭК привлекала два кредита в банке ВТБ на 2,5 млрд рублей
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МОЭК привлекала два кредита в банке ВТБ на 2,5 млрд рублей 

Rambler News Service 14 марта 2018
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) привлекала с начала года два кредита в банке ВТБ на общую сумму 2,5 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Кредиты были привлечены в январе текущего года на срок один год. 25 января компания привлекла в банке 2 млрд рублей, а 31 января — еще 500 млн рублей.
«25 января 2018 года группой был получен кредит от ПАО «Банк ВТБ» в сумме 2 млрд рублей и сроком погашения 25 января 2019 года. 31 января 2018 года группой был получен кредит от ПАО «Банк ВТБ» в сумме 500 млн рублей и сроком погашения 1 февраля 2019 года», — отмечает МОЭК.
МОЭК — инфраструктурная компания, которая обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и Подмосковья. Предприятие занимается производством, транспортировкой, распределением и сбытом тепловой энергии, а также генерирует электрическую энергию. Контролирующим акционером компании является «Газпром энергохолдинг».
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