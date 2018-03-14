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«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»
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«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш» 

Волга Ньюс 14 марта 2018
Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг «Нефтегазмаш», выполняющий управление проектами строительства объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей на условиях генерального подряда со сдачей в эксплуатацию под ключ. Среди клиентов предприятия — крупные добывающие и перерабатывающие организации нефтегазовой и нефтехимической отраслей как из России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Акционерное общество «АктивКапитал Банк» (АО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 18 городах России, в том числе работают филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону. Универсальная лицензия ЦБ РФ № 3006 от 22 января 2018 г.
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