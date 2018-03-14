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Лимит на депозитном аукционе Банка России был повышен до нового рекорда, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб»
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Лимит на депозитном аукционе Банка России был повышен до нового рекорда, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 14 марта 2018
Фото: Прайм
В результате общий объем КОБР в обращении снизится примерно на 65 млрд руб. Хотя спрос на аукционе по размещению КОБР оказался выше, чем в предыдущие недели, мы полагаем, что аукцион нельзя признать в полной мере успешным: завтра ЦБ погашает облигации 4-го выпуска на сумму 200 млрд руб., так что регулятору даже не удалось в полной мере рефинансировать задолженность. Банки продемонстрировали, что, несмотря на значительный навес избыточной ликвидности, они не готовы пока «запирать» средства на срок до трех месяцев. К тому же депозиты ЦБ, привлекаемые в ходе аукционов, пока являются более высокодоходными инструментами для банков. Помимо нового выпуска, КОБР с погашением в мае остаются не полностью размещенными, поэтому вполне возможно, что Центробанк вернется к практике проведения двух аукционов по доразмещению КОБР в неделю.
Вчера на депозитном аукционе ЦБ установил лимит на уровне 3,67 трлн руб., это новый рекорд. Предложение со стороны кредитных организаций хоть и выросло по сравнению с прошлой неделей, но оказалось существенно ниже лимита, чуть менее 2,6 трлн руб. Возможно, что низкое предложение связано с началом налогового периода, завтра предстоят платежи во внебюджетные фонды, которые традиционно увеличиваются в марте. Более того, рост выплат бюджетникам в последние дни также должен привести к увеличению платежей в соцфонды. Мы полагаем, что в этом месяце выплаты могут оказаться лишь немногим меньше 700 млрд руб.
В этих условиях кажется довольно неожиданным решение ЦБ провести сегодня депозитный аукцион тонкой настройки сроком на два дня, то есть деньги будут возвращены банкам уже после срока уплаты в соцфонды. Единственное, что может служить приемлемым объяснением — регулятор знает, что сегодня-завтра резко вырастут поступления из бюджета. Также Центробанк демонстрирует возврат к практике агрессивного наращивания объемов стерилизации и всеми силами вновь пытается удерживать ставки на межбанковском рынке вплотную к ключевой ставке. Тем не менее мы считаем, что предложение со стороны банков окажется довольно скромным, лимит в 470 млрд руб. не будет выбран.
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