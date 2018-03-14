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ВТБ снижает ставки по кредитованию подержанных автомобилей
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ВТБ снижает ставки по кредитованию подержанных автомобилей 

АиФ Владимир 14 марта 2018
ВТБ значительно улучшает условия по кредитам на покупку подержанных автомобилей у физических лиц. В рамках программы «Свобода выбора» клиенты теперь могут оформить кредит по ставке от 9,9% годовых.
Минимальная ставка по финансированию сделок между физическими лицами составляет 9,9%. Она достигается за счёт предоставления дисконтов к базовой ставке 14,9% при оформлении полиса КАСКО на весь срок кредитования и при выборе клиентом дополнительной опции по страхованию жизни.
По итогам 2017 года доля кредитов на подержанные автомобили в ВТБ выросла в три раза, в рамках таких программ банк выдал более 17 тыс. автокредитов на общую сумму 11,7 млрд рублей.
Программа действует на всей территории России и распространяется на приобретение автомобилей иностранного и отечественного производства. Кредит может быть выдан на срок до 5 лет с нулевым первоначальным взносом и по двум документам, без подтверждения дохода и занятости.
В рамках программы ВТБ предлагает ряд дополнительных опций, реализованных специально для покупателей автомобилей с пробегом: бесплатная проверка транспортного средства на предмет обременений, участия в ДТП, угоне, а также на соответствие рыночной стоимости. Сделка проводится во время одного посещения офиса банка, при этом для клиентов действуют льготные тарифы на перечисление средств от продажи автомобиля, в том числе и в другие банки.
Заявку на оформление кредита можно подать онлайн как на сайтах партнёров ВТБ — Avito.ru, Auto.ru и Drom.ru, так и через сайт банка, где можно произвести предварительный расчет и подробно ознакомиться с условиями программы.
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