Стартовали продажи туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Туристическая компания Tez Tour запустила продажу туров на курорты Египта в связи с открытием регулярного авиасообщения между Московой и Каиром, сообщил RNS представитель компании.
«У нас стартовали продажи туров в Египет с прямым перелетом до Каира авиакомпанией "Аэрофлот"», — сообщил представитель компании.
В пакеты включены трансферы из Каира в курортные города, Шарм-Эль-Шейха и Хургады, и обратно.
«В стоимость полного пакета включены индивидуальные трансферы из аэропорта Каира до отеля курортов Шарм-Эль-Шейха и Хургады и обратно. Согласно текущей полетной программе авиакомпании "Аэрофлот" все заезды в отели будут проходить по вторникам, четвергам, воскресеньям», — отметил представитель Tez Tour.
Стоимость семидневной поездки на двух человек в пятизвездочный отель на курортах Египта составит от $1,3 тыс.
Представитель Anex Tour сказал, что в связи со сложным трансфером из Каира в курортные города компания пока не открывает продажи туров в Египет.
«В настоящий момент в ассортиментной линейке туроператора туры в Египет не представлены. Реализацию турпродукта на базе регулярной перевозки через Каир не планируем, в виду длительности трансфера до курортов и повышения в этой связи стоимости пакетов. Активные продажи будут запущены, как только появятся все необходимые разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов», — сообщил представитель Anex.
Tui пока также не открыла продажу туров, сказал RNS представитель компании.
13 марта «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва — Каир — Москва с 11 апреля. Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после террористического акта 31 октября 2015 года, когда самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на севере Синайского полуострова, выполняя рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека, все они погибли.