Стартовали продажи туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Tez Tour запустил продажу туров в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх

«У нас стартовали продажи туров в Египет с прямым перелетом до Каира авиакомпанией "Аэрофлот"», — сообщил представитель компании. Туристическая компания Tez Tour запустила продажу туров на курорты Египта в связи с открытием регулярного авиасообщения между Московой и Каиром , сообщил RNS представитель компании.

В пакеты включены трансферы из Каира в курортные города, Шарм-Эль-Шейха и Хургады, и обратно.

«В стоимость полного пакета включены индивидуальные трансферы из аэропорта Каира до отеля курортов Шарм-Эль-Шейха и Хургады и обратно. Согласно текущей полетной программе авиакомпании "Аэрофлот" все заезды в отели будут проходить по вторникам, четвергам, воскресеньям», — отметил представитель Tez Tour.

Стоимость семидневной поездки на двух человек в пятизвездочный отель на курортах Египта составит от $1,3 тыс.

«В настоящий момент в ассортиментной линейке туроператора туры в Египет не представлены. Реализацию турпродукта на базе регулярной перевозки через Каир не планируем, в виду длительности трансфера до курортов и повышения в этой связи стоимости пакетов. Активные продажи будут запущены, как только появятся все необходимые разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов», — сообщил представитель Anex. Представитель Anex Tour сказал, что в связи со сложным трансфером из Каира в курортные города компания пока не открывает продажи туров в Египет.

Tui пока также не открыла продажу туров, сказал RNS представитель компании.