Компания «Интеррос» Потанина купила 2,1% акций «Норникеля» у Crispian Абрамовича

Пакет в 2,1% по цене оферты Crispian ($234 за акцию/$23,4 за ADR) оценивается в сумму около $780 млн «РусАл» , который, по соглашению сторон, выкупит у Crispian около 1,9% акций «Норникеля», пока о закрытии этой сделки не сообщал.

Ограничения на сделку снял Лондонский суд 8 марта. При этом «Интеррос» и «РусАл» согласовали механизм отмены сделки позднее, если суд примет решение о недействительности оферты Crispian. Соответствующий иск «РусАла» будет рассмотрен судом 14-17 мая. В случае удовлетворения иска «РусАла» акции должны вернуться Crispian вместе с дивидендами, которые могут быть выплачены за это время. Абрамович, Потанин и Дерипаска взяли персональные обязательства о соблюдении этого механизма разворота сделки.