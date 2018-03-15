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Компания «Интеррос» Потанина купила 2,1% акций «Норникеля» у Crispian Абрамовича
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Компания «Интеррос» Потанина купила 2,1% акций «Норникеля» у Crispian Абрамовича 

BFM.RU 15 марта 2018
Фото: Newsru.com
«Интеррос» Владимира Потанина закрыл сделку по покупке 2,1% акций «Норникеля» у Crispian, входящей в Millhouse Романа Абрамовича, сообщил «Интерфакс». Доля «Интерроса» в ГМК выросла до 32,9%.
Пакет в 2,1% по цене оферты Crispian ($234 за акцию/$23,4 за ADR) оценивается в сумму около $780 млн  «РусАл», который, по соглашению сторон, выкупит у Crispian около 1,9% акций «Норникеля», пока о закрытии этой сделки не сообщал.
Ограничения на сделку снял Лондонский суд 8 марта. При этом «Интеррос» и «РусАл» согласовали механизм отмены сделки позднее, если суд примет решение о недействительности оферты Crispian. Соответствующий иск «РусАла» будет рассмотрен судом 14-17 мая. В случае удовлетворения иска «РусАла» акции должны вернуться Crispian вместе с дивидендами, которые могут быть выплачены за это время. Абрамович, Потанин и Дерипаска взяли персональные обязательства о соблюдении этого механизма разворота сделки.
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