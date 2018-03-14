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Russ Outdoor увеличил выручку до $156 млн
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Russ Outdoor увеличил выручку до $156 млн 

Sostav.ru 14 марта 2018
Фото: Sostav.ru
Выручка французского оператора наружной рекламы JCDecaux выросла на 2,3% в 2017 году и достигла 3,47 млрд евро. Россия вошла в число самых динамичных рынков наряду со странами Балтики, Турцией, Украиной, Латинской Америкой и другими.
Темпы роста российского рынка компания не раскрыла, но указала выручку оператора Russ Outdoor. В прошлом году его доходы составили 156 млн долларов — по этому показателю Russ Outdoor занимает 15 место на рынке наружной рекламы. Лидером outdoor рынка является JCDecaux, а заметнее всего в списке представлены США (5 компаний).
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Напомним, в 2015 году доходы крупнейшего российского оператора составили 126 млн долларов, в 2016-м — 138 млн долларов. JCDecaux по-прежнему владеет 25% Russ Outdoor, другим крупным акционером является банк ВТБ (26,43%). В его годовой отчетности говорится, что в 2017-м стоимость пакета снизилась с 2,2 до 2 млрд рублей. Таким образом, вся компания оценивается теперь в 7,6 млрд рублей.
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