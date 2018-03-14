Тинькофф Банк предложил кобрендовую карту с «Перекрестком»

Тинькофф Банк совместно с сетью супермаркетов «Перекресток» предлагает клиентам оформить дебетовую или кредитную карту с бонусной программой «Клуб Перекресток».

По условиям программы за операции по безналичной оплате товаров и услуг держателю карты начисляются баллы, которые в дальнейшем могут быть потрачены на компенсацию полной или частичной стоимости покупок в супермаркетах сети.

Стоимость обслуживания дебетовой карты составляет 99 рублей в месяц, при этом плата не взимается, если хранить на счете карты от 30 тыс. рублей.

Продуктовый виджет

Ежегодное обслуживание кредитной карты обойдется держателям в 990 рублей. Кредит предоставляется на сумму до 700 тыс. рублей под 23,9—39,9% годовых. Льготный период на покупки — до 55 дней.

Екатерина Марцукова. «Количество приветственных и транcакционных баллов будет больше по кредитной карте, а держатели дебетовых карт получат дополнительные баллы за хранение средств на счете до 300 тысяч рублей из расчета 6% годовых», — сообщает эксперт по банковским картам Банки.ру

Напомним, что совсем недавно банк также предложил кобренд с «Азбукой вкуса». С условиями всех карт банка можно ознакомиться на нашем портале.