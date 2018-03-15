Зарплаты бюджетников вырастут в Нижегородской области

Зарплаты бюджетников вырастут в Нижегородской области Правительство региона внесло в Законодательное собрание проект изменений в бюджет Нижегородской области.

В соответствии с изменениями, предполагается выделить более 102,3 млн рублей на доведение заработной платы работников бюджетной сферы до уровня минимального размера оплаты труда, устанавливаемого с 1 мая 2018 года на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения — 11 163 рубля.

Также согласно изменениям предлагается увеличение расходов на 141,6 млн рублей — на строительство станции метро «Стрелка», на 35,3 млн рублей — на ликвидацию накопленного экологического ущерба в Дзержинске, на 582,2 млн рублей — на увеличение ассигнований дорожного фонда Нижегородской области, на 451,3 млн рублей — на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан за счет целевых средств из федерального бюджета.

Всего с учетом представленных изменений доходы областного бюджета планируется увеличить на 517 млн рублей — до 143,9 млрд рублей, расходы — на 1,6 млрд рублей — до 146,5 млрд рублей.