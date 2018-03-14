Обменяйте доллары на евро! Латвийский банк Rietumu ввел ограничения для нерезидентов 

Латвийский банк Rietumu меняет правила для клиентов-нерезидентов. Это происходит после того, как в конце февраля был закрыт третий по величине банк Латвии ABLV. Та же участь может постигнуть еще десять латвийских банков, недавно заявила министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола. Все дело в том, что большая доля клиентов этих банков — нерезиденты, в том числе лица, которые находятся под санкциями, поясняют эксперты.
Крупнейший частный банк Латвии Rietumu хорошо известен российским бизнесменам, впрочем, как и другие банки этой страны. Можно сказать, что латвийские банки специализируются на обслуживании нерезидентов: их вклады составляют половину банковского капитала страны. В последнее время это стало проблемой для самих банков, поскольку Минфин США считает, что они отмывают деньги.
Несколько клиентов Rietumu банка обратили внимание, что в личном кабинете невозможно принимать платежи на иностранное лицо в долларах США, невозможно и проводить платежи в долларах. Клиентам предложено конвертировать средства из долларов в евро.
Такая практика периодически возникает в банке с прошлого года, в связи с чем многие физлица-нерезиденты закрыли счета в этом банке, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров:
Александр Захаров партнер Paragon Advice Group «Это произошло после известного инцидента во Франции, когда банк Rietumu был лишен права работать там какое-то количество времени. В прошлом году был установлен достаточно серьезный рост спроса на получение видов на жительство в Европейском союзе, соответственно на второе гражданство достаточного количества российских предпринимателей, и не только российских, но и со всего бывшего [Советского] Союза. Я полагаю, что только те лица, которые смогли получить правовую связь с Евросоюзом, сохраняют преимущества в виде возможности осуществлять операции в долларах США».
Логично предположить, что многие клиенты в связи с новыми правилами решат покинуть банк. Вопрос в том, будут ли введены ограничения. В середине февраля подразделение Минфина США, которое занимается предотвращением финансовых преступлений, обвинило ABLV Bank в отмывании денег и предложило заблокировать долларовые корреспондентские счета банка. В течение следующей недели из банка было выведено 600 млн евро, после чего пришлось «заморозить» счета и вклады клиентов. В дальнейшем банк был закрыт.
Вероятно, Rietumu просто не хочет повторить такой опыт, но надо понимать, что работать с долларовыми счетами или нет, определяют американские банки-корреспонденты, напоминает директор московского офиса компании Tax Consulting U. K. Эдуард Савуляк:
Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «Год назад американские аудиторы проверяли все абсолютно латвийские банки, включая Rietumu, который получил штраф за это. Тогда речь шла о том, чтобы всю Латвию, не только крупнейшие банки, отключить от долларовых корреспондентских счетов, потому что конкретно американцы считают, что латыши „моют“ деньги. В текущей ситуации долларовый корреспондентский счет — это возможность остаться без банковского бизнеса. Ни одного банка нет, который бы с долларами не работал, а работал в евро, допустим, у кого бы Европеский центральный банк отозвал лицензию за отмывание. Если посмотреть, кто работал с долларами, американцы отозвали [лицензии у] банков 50-ти, поэтому Rietumu сейчас защищает себя».
В новейшей истории Латвии это крупнейший финансовый скандал, который набирает обороты и рискует стать одним из самых громких и в истории Европы. Основные риски — на клиентах-нерезидентах. Российские граждане, понятное дело, тут занимают особое место.