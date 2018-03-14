Обменяйте доллары на евро! Латвийский банк Rietumu ввел ограничения для нерезидентов

Латвийский банк Rietumu меняет правила для клиентов-нерезидентов. Это происходит после того, как в конце февраля был закрыт третий по величине банк Латвии ABLV. Та же участь может постигнуть еще десять латвийских банков, недавно заявила министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола. Все дело в том, что большая доля клиентов этих банков — нерезиденты, в том числе лица, которые находятся под санкциями, поясняют эксперты.

Крупнейший частный банк Латвии Rietumu хорошо известен российским бизнесменам, впрочем, как и другие банки этой страны. Можно сказать, что латвийские банки специализируются на обслуживании нерезидентов: их вклады составляют половину банковского капитала страны. В последнее время это стало проблемой для самих банков, поскольку Минфин США считает, что они отмывают деньги.

Несколько клиентов Rietumu банка обратили внимание, что в личном кабинете невозможно принимать платежи на иностранное лицо в долларах США, невозможно и проводить платежи в долларах. Клиентам предложено конвертировать средства из долларов в евро.

Такая практика периодически возникает в банке с прошлого года, в связи с чем многие физлица-нерезиденты закрыли счета в этом банке, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров

Александр Захаров партнер Paragon Advice Group «Это произошло после известного инцидента во Франции , когда банк Rietumu был лишен права работать там какое-то количество времени. В прошлом году был установлен достаточно серьезный рост спроса на получение видов на жительство в Европейском союзе , соответственно на второе гражданство достаточного количества российских предпринимателей, и не только российских, но и со всего бывшего [Советского] Союза. Я полагаю, что только те лица, которые смогли получить правовую связь с Евросоюзом, сохраняют преимущества в виде возможности осуществлять операции в долларах США».

Логично предположить, что многие клиенты в связи с новыми правилами решат покинуть банк. Вопрос в том, будут ли введены ограничения. В середине февраля подразделение Минфина США, которое занимается предотвращением финансовых преступлений, обвинило ABLV Bank в отмывании денег и предложило заблокировать долларовые корреспондентские счета банка. В течение следующей недели из банка было выведено 600 млн евро, после чего пришлось «заморозить» счета и вклады клиентов. В дальнейшем банк был закрыт.

Вероятно, Rietumu просто не хочет повторить такой опыт, но надо понимать, что работать с долларовыми счетами или нет, определяют американские банки-корреспонденты, напоминает директор московского офиса компании Tax Consulting U. K. Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «Год назад американские аудиторы проверяли все абсолютно латвийские банки, включая Rietumu, который получил штраф за это. Тогда речь шла о том, чтобы всю Латвию, не только крупнейшие банки, отключить от долларовых корреспондентских счетов, потому что конкретно американцы считают, что латыши „моют“ деньги. В текущей ситуации долларовый корреспондентский счет — это возможность остаться без банковского бизнеса. Ни одного банка нет, который бы с долларами не работал, а работал в евро, допустим, у кого бы Европеский центральный банк отозвал лицензию за отмывание. Если посмотреть, кто работал с долларами, американцы отозвали [лицензии у] банков 50-ти, поэтому Rietumu сейчас защищает себя».

В новейшей истории Латвии это крупнейший финансовый скандал, который набирает обороты и рискует стать одним из самых громких и в истории Европы. Основные риски — на клиентах-нерезидентах. Российские граждане, понятное дело, тут занимают особое место.