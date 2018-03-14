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«Газпром» размещает 8-летние евробонды в евро
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«Газпром» размещает 8-летние евробонды в евро 

Прайм 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
"Газпром" планирует в среду разместить восьмилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, ориентир доходности составляет около 2,875%.
Компания провела 12-13 марта в Париже и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги с погашением через 8-10 лет.
Организаторами выступают Deutsche Bank, Газпромбанк, J. P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ Капитал".
В конце февраля "Газпром" разместил пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%.
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