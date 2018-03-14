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Ожидания смягчения ДКП ЦБ на заседании 23 марта поддержат спрос на аукционах ОФЗ, — Роман Насонов, аналитик Промсвязьбанка
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Ожидания смягчения ДКП ЦБ на заседании 23 марта поддержат спрос на аукционах ОФЗ, — Роман Насонов, аналитик Промсвязьбанка 

Прайм 14 марта 2018
Фото: Прайм
Всего в 1 кв. уже было размещено бумаг на 363 млрд руб., что составляет более 80% от квартального плана заимствований величиной 450 млрд руб. Соответственно, если сегодняшние аукционы пройдут хорошо, то в следующие 2 недели Минфину останется разместить лишь 47 млрд руб., что является более чем комфортным объемом в текущих условиях.
Последние аукционы от 7 марта, в отличие от предыдущих недель, прошли без ажиотажного спроса, но не менее успешно для Минфина с точки зрения результатов. Облигации серии 26224 с погашением в 2029 г. в объеме 20 млрд руб. были реализованы полностью при переспросе в 2,7 раза по средневзвешенной цене 99,18 (YTM 7,13%), что транслируется в относительно небольшую для дебютного выпуска премию в доходности к кривой ОФЗ величиной около 5 б.п. 4-летний выпуск 25083 на 20 млрд руб. также был размещен в полном объеме при переспросе в 1,6 раза по средневзвешенной цене 101,65 (YTM 6,59%), которая не предполагала дисконта к рынку.
С тех пор в условиях низкой торговой активности существенных изменений на рынке ОФЗ не произошло. Доходности большинства выпусков остались на прежних уровнях при разнонаправленной динамике локальных долговых бенчмарков других EM и стабилизации нефтяных цен в районе 65 долл. за барр. по Brent.
Мы полагаем, что ожидания смягчения ДКП Банка России на заседании 23 марта поддержат спрос на сегодняшних аукционах, и он сохранит разрыв с суммарным предложением в 2 и более раза, а оба выпуска будут реализованы в полном объеме. Их дебютное размещение двухнедельной давности задает ориентир по средневзвешенной цене в районе 98,95 (YTM 6,83%) для 6-летних ОФЗ 26223 и 100,5 (YTM 7,38%) для 16-летних ОФЗ 26225.
С нашей точки зрения, покупка 6-летних бумаг сейчас может представлять спекулятивный интерес с учетом возможности снижения ключевой ставки сразу на 50 б.п. на предстоящем заседании ЦБ.
Вместе с тем, наши ориентиры по доходностям ОФЗ на конец года по-прежнему находятся на 5-10 б.п. выше текущих уровней из-за рисков ужесточения ДКП крупнейших мировых Центробанков, возврата инфляции к целевому уровню ЦБ РФ 4,0% и роста бюджетного дефицита.
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