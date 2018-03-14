Ещё
Российским банкам направили 1,8 триллиона рублей на санацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российским банкам направили 1,8 триллиона рублей на санацию 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Агентство по страхованию вкладов (ACB) выделило более 1,8 триллиона рублей на санацию банков в 2017 году. Почти 113 миллиардов рублей поступят в бюджет АСВ в качестве имущественного взноса взамен списанных субордов «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства.
По их данным, 1,505 триллиона рублей направили за счет кредитов ЦБ, 304,99 миллиарда рублей за счет средств имущественного взноса РФ в имущество АСВ и 7,75 миллиарда рублей за счет средств Фонда страхования вкладов.
Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года на цели санации банков агентством фактически направлено 1,818 триллиона рублей
— АСВ.
В прошлом году прекратили свое действие договоры субординированного займа с банком «ФК Открытие», Промсвязьбанком и Бинбанком на общую сумму 113,4 миллиарда рублей.
По данным сайта «Утро.ру», рубль укрепился по сравнению с долларом. Сейчас один доллар стоит 56,94 рубля, один евро — 70,56 рубля. За сохранность российской валюты граждане могут не беспокоиться.
Накануне сообщалось, что ЦБ рассматривает возможность уголовного наказания собственников, менеджмента и сотрудников банков за нарушение вводимых регулятором запретов. Авторы инициативы считают, что такой подход будет играть превентивную роль.
360tv.ru: последние новости
Египетская авиакомпания объявила о возобновлении полетов между Москвой и Каиром Глава «Газпрома» назвал срок расторжения контрактов с «Нафтогазом»‍ ФАС возбудила дело против Google из‐за запрещенной рекламы онлайн‐казино
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля537
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»293
Порошенко предложили заткнуться в ответ123
Джонсон отказался пожимать руку послу России519
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение