Российским банкам направили 1,8 триллиона рублей на санацию 

Агентство по страхованию вкладов (ACB) выделило более 1,8 триллиона рублей на санацию банков в 2017 году. Почти 113 миллиардов рублей поступят в бюджет АСВ в качестве имущественного взноса взамен списанных субордов «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства.
По их данным, 1,505 триллиона рублей направили за счет кредитов ЦБ, 304,99 миллиарда рублей за счет средств имущественного взноса РФ в имущество АСВ и 7,75 миллиарда рублей за счет средств Фонда страхования вкладов.
Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года на цели санации банков агентством фактически направлено 1,818 триллиона рублей
— АСВ.
В прошлом году прекратили свое действие договоры субординированного займа с банком «ФК Открытие», Промсвязьбанком и Бинбанком на общую сумму 113,4 миллиарда рублей.
По данным сайта «Утро.ру», рубль укрепился по сравнению с долларом. Сейчас один доллар стоит 56,94 рубля, один евро — 70,56 рубля. За сохранность российской валюты граждане могут не беспокоиться.
Накануне сообщалось, что ЦБ рассматривает возможность уголовного наказания собственников, менеджмента и сотрудников банков за нарушение вводимых регулятором запретов. Авторы инициативы считают, что такой подход будет играть превентивную роль.