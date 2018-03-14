Российским банкам направили 1,8 триллиона рублей на санацию

По их данным, 1,505 триллиона рублей направили за счет кредитов ЦБ , 304,99 миллиарда рублей за счет средств имущественного взноса РФ в имущество АСВ и 7,75 миллиарда рублей за счет средств Фонда страхования вкладов.

Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года на цели санации банков агентством фактически направлено 1,818 триллиона рублей

— АСВ.

В прошлом году прекратили свое действие договоры субординированного займа с банком «ФК Открытие» , Промсвязьбанком и Бинбанком на общую сумму 113,4 миллиарда рублей.

По данным сайта «Утро.ру», рубль укрепился по сравнению с долларом. Сейчас один доллар стоит 56,94 рубля, один евро — 70,56 рубля. За сохранность российской валюты граждане могут не беспокоиться.

Накануне сообщалось, что ЦБ рассматривает возможность уголовного наказания собственников, менеджмента и сотрудников банков за нарушение вводимых регулятором запретов. Авторы инициативы считают, что такой подход будет играть превентивную роль.