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Доля российского газа в закупках польской PGNiG в 2017 году снизилась до 71%
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Доля российского газа в закупках польской PGNiG в 2017 году снизилась до 71% 

Rambler News Service 14 марта 2018
Фото: Прайм
Доля российского газа в структуре закупок польской PGNiG в 2017 году составила 70,8%, что на 18,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее (89%), следует из отчета компании.
Компания в 2017 году сократила закупку газа у «Газпрома» на 4,9% по сравнению с показателем предыдущего года — до 9,7 млрд кубометров (годом ранее объем импорта составлял 10,2 млрд кубометров).
Всего Польша импортировала в 2017 году 13,7 млрд кубометров газа, в том числе 1,7 млрд кубометров СПГ.
Ранее PGNiG заявляла о желании снизить зависимость от российского газа.
PGNiG — крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.
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