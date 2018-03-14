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До конца квартала рубль сохранит позиции около 57 за доллар, — Аналитики Росбанка
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До конца квартала рубль сохранит позиции около 57 за доллар, — Аналитики Росбанка 

Прайм 14 марта 2018
Фото: Прайм
Позиции рубля продолжают поддерживаться высокими притоками по счету текущих операций. По данным Банка России, профицит счета текущих операций в феврале составил $8 млрд (против $6.5 в феврале 2017), а с начала года — профицит $20.8 млрд Поддержку текущему счету оказывают высокие цены на нефть и сезонно высокие объемы экспорта энергоресурсов. Одновременно с этим, отток частного капитала в размере $9.8 млрд в январе-феврале также не стал негативным сюрпризом, так как значение содержит выплаты по внешнему долгу ($4.2 млрд по 30 крупнейшим компаниям) и повышенное сезонное размещение экспортной выручки за рубежом.
Мы полагаем, что поддержка для рубля со стороны текущего счета сохранится до конца первого квартала (SGe: $27.1 млрд в 1к’18), компенсируя как интервенции Минфина ($13.2 млрд), так и выплаты по внешнему долгу ($8.1 млрд по 30 крупнейшим компаниям), позволив рублю сохранить позиции у отметки 57 против доллара.
Денежный рынок
Итоги двух вчерашних депозитных аукционов Банка России оказались ожидаемы, но повторяющаяся ситуация с размещением однодневных депозитов не выглядит очевидной. Вчера Банк России привлек не недельном аукционе 2.57 трлн руб. при рекордно высоком лимите в 3.67 трлн руб., а «недостачу» компенсировал однодневным депозитом тонкой настройки в 708 млрд руб. (лимит 720 млрд руб.).
Формально, текущий расклад инструментов регулятора позволяет удерживать котировки краткосрочных инструментов фондирования вблизи ключевой ставки — брокерские однодневные депозиты удержались в интервале 7.20-7.25% по итогам вчерашнего дня, а Ruonia перешла рубеж в 7.30% (7.31%, +13 бп) по итогам понедельника. Тем не менее, тактика ежедневного проведения депозитных операций может привести к подрыву доверия к недельному депозитному аукциону как инструменту управления ликвидности. Соответственно, в некоторые периоды регулятор должен тестировать устойчивость рыночных ставок в рамках действия стандартных операций.
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