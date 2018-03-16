Оценка профицита бюджета РФ по итогам года будет скорректирована ближе к 1,5% ВВП, — Аналитики ВТБ Капитал

Согласно этим расчетам, в феврале сальдо бюджета оказалось отрицательным (−18 млрд руб.), в то время как оценка профицита за январь была пересмотрена в большую сторону, до 244 млрд руб. Суммарный профицит бюджета, накопленный с начала года, составил 226 млрд руб.

В части налоговых доходов бюджета одним из ключевых трендов является разница в динамике нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений. Если нефтегазовые доходы несколько превысили ожидания (их объем за 2м18 составил 23,5% от годового плана против 20,1% в прошлом году), то ненефтегазовые доходы составили всего 12,7% от годового плана (против 15,1% за 2м17).

Опубликованные данные соответствуют нашей оценке налоговых доходов бюджета, общий объем которых составил 1230 млрд руб. против нашего прогноза в 1261 млрд руб. Однако это также означает, что ситуация с доходами бюджета от акцизов, которые в январе неожиданно сократились до 59 млрд руб. (против 200 млрд руб. в январе 2016 г.), так и не изменилась. Мы ожидаем, что в дальнейшем поступление акцизов приобретет менее сезонный характер и будет более равномерно распределено в течение года, однако пока воздержимся от корректировки прогнозов по данной категории бюджетных доходов.