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Промсвязьбанк предложил клиентам новые возможности по вкладам
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Промсвязьбанк предложил клиентам новые возможности по вкладам 

Волга Ньюс 15 марта 2018
По условиям депозита клиенты ПСБ могут разместить денежные средства от 50 000 рублей на депозите сроком на 181 или 367 дней, при этом в момент размещения клиенту предлагается оформление полиса ИСЖ сроком на три или пять лет на сумму не менее суммы вклада. Оформить вклад можно в любом офисе ПСБ.
"Вклад «Моя стратегия» является инструментом, подходящим самому широкому кругу клиентов, как новичкам, решившим попробовать новые способы инвестирования на фоне снижения ставок по вкладам, так и опытным инвесторам. Его отличительная особенность — в комплексном решении: сочетании повышенной ставки по депозиту и возможности дополнительного дохода за счет инвестиционной стратегии. Повышенная ставка по вкладу позволит получить часть дохода по сбережениям уже через полгода или год", — отмечает Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка.
Также Промсвязьбанк улучшает депозитное предложение для клиентов пенсионного возраста, предоставив такой категории клиентов надбавку +0,15% к ставкам в рублях по вкладу «Моя копилка» (для женщин от 54 лет и для мужчин от 59 лет). Данный вклад допускает открытие в рублях, долларах США и евро. Вклад пополняемый, с ежемесячной выплатой процентов, и предполагает увеличение процентной ставки в результате накоплений. Открыть его можно как в офисах банка, так и в Интернете и мобильном банке.
Получить подробную информацию о вкладах ПСБ можно на сайте.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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