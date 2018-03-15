Промсвязьбанк предложил клиентам новые возможности по вкладам

По условиям депозита клиенты ПСБ могут разместить денежные средства от 50 000 рублей на депозите сроком на 181 или 367 дней, при этом в момент размещения клиенту предлагается оформление полиса ИСЖ сроком на три или пять лет на сумму не менее суммы вклада. Оформить вклад можно в любом офисе ПСБ.

"Вклад «Моя стратегия» является инструментом, подходящим самому широкому кругу клиентов, как новичкам, решившим попробовать новые способы инвестирования на фоне снижения ставок по вкладам, так и опытным инвесторам. Его отличительная особенность — в комплексном решении: сочетании повышенной ставки по депозиту и возможности дополнительного дохода за счет инвестиционной стратегии. Повышенная ставка по вкладу позволит получить часть дохода по сбережениям уже через полгода или год", — отмечает Наталья Волошина , директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка

Также Промсвязьбанк улучшает депозитное предложение для клиентов пенсионного возраста, предоставив такой категории клиентов надбавку +0,15% к ставкам в рублях по вкладу «Моя копилка» (для женщин от 54 лет и для мужчин от 59 лет). Данный вклад допускает открытие в рублях, долларах США и евро. Вклад пополняемый, с ежемесячной выплатой процентов, и предполагает увеличение процентной ставки в результате накоплений. Открыть его можно как в офисах банка, так и в Интернете и мобильном банке.

Получить подробную информацию о вкладах ПСБ можно на сайте.

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