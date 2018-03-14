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Сохранение текущих цен на нефть поможет свести бюджет РФ с профицитом в 2018 г, — Алексей Девятов, главный аналитик ФК «Уралсиб»
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Сохранение текущих цен на нефть поможет свести бюджет РФ с профицитом в 2018 г, — Алексей Девятов, главный аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 14 марта 2018
Фото: Прайм
При этом доходы бюджета составили 1,23 трлн руб. (8,1% от годового плана), а расходы — 1,19 трлн руб. (7,2% от запланированной на год суммы). Таким образом, за первые два месяца года профицит федерального бюджета составил 226 млрд руб. (доходы — 2,53 трлн. руб., а расходы — 2,31 трлн руб.). По сравнению с уровнем годичной давности в январе–феврале 2018 г. доходы бюджета выросли на 10,6%, а расходы сократились на 5,4%.
Сокращение расходов бюджета было практически полностью обеспечено резким уменьшением трат на социальную политику (на 30,6% год к году). Как мы уже писали, столь резкое сокращение расходов на эту статью связано с отсутствием единовременной выплаты пенсионерам, которая имела место в прошлом году.
При этом существенно выросли расходы на здравоохранение (плюс 63,3% год к году), национальную экономику (плюс 52,5%), образование (плюс 36,4%), общегосударственные вопросы (плюс 32,4%), национальную безопасность (плюс 10,6%) и трансферты другим бюджетам бюджетной системы (плюс 10%).
Расходы на национальную оборону увеличились на довольно умеренные 3,3% год к году.
В настоящее время мы подтверждаем прогноз дефицита федерального бюджета в нынешнем году на уровне 1,1% ВВП при средней цене на нефть Brent 57 долл. /барр. Однако при сохранении текущих относительно высоких цен на нефть в течение длительного периода мы видим возможности для сведения бюджета этого года с небольшим профицитом.
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