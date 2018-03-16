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Производство молока к 2030 году на Кубани вырастет в 1,5 раза, до 2 млн тонн
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Производство молока к 2030 году на Кубани вырастет в 1,5 раза, до 2 млн тонн 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: ВК Пресс
КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Краснодарские предприятия к 2030 году, как ожидается, будут производить 2,1 млн тонн молока в год, сообщил в четверг на совещании по развитию молочной отрасли на Кубани губернатор региона Вениамин Кондратьев.
" [Стратегией развития Краснодарского края предполагается], что к 2030 году производство молока составит 2,1 млн тонн", — сказал глава региона.
Замгубернатора Андрей Коробка отметил, что достичь этих показателей реально, учитывая темпы развития отрасли. Уже сейчас сельхозпроизводители получают рекордные для края 7 тонн с коровы в год. К 2025 году эта цифра будет увеличена до 8 тонн.
Как Коробка сообщал ранее, по итогам 2017 года в регионе произведено около 1,4 млн тонн молока. За год были выделены 694,5 млн рублей субсидии на повышение продуктивности в молочном животноводстве, в том числе из краевого бюджета — 248 млн рублей. Свыше 233 млн рублей выплачено на поддержку племенного молочного животноводства.
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