Газовая война: разрыв с Украиной займет два года

Контракты на поставку и транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» удастся разорвать в течение полутора-двух лет. Об этом сообщил глава российского концерна Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По его словам, процедура разрыва контрактов не угрожает транзиту газа в Европу. При этом Миллер рассчитывает, что спрос на российское топливо останется высоким и в весенне-летний период, поскольку подземные хранилища в Старом Свете почти пусты.

«Без сомнения, расторжение контрактов — это процедура не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора-два года», — сказал он в ходе встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым. Процедура расторжения контрактов на поставку и транзит газа, начатая в марте «Газпромом», займет продолжительное время, признал глава российской компании Алексей Миллер.

Он вновь назвал «асимметричным» вердикт Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» . Это решение нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам — контракту на поставку газа на Украину и транзитному контракту. По решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен НАК «Нафтогаз Украины» $2,56 млрд

Алексей Миллер отметил: «Нафтогаз» сразу сделал заявление о том, что и за предстоящий 2018 год, и за 2019 год, до конца действия контрактов, на основании решения Стокгольмского арбитража «взыщет с нас еще штрафы, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов».

«Конечно, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, и «Газпром» принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж», — подчеркнул глава газового концерна. Руководство «Нафтогаза» некоторое время назад заявило, что готово потребовать с «Газпрома» около $20 млрд по транзитному соглашению.

«Мы, без сомнения, рассчитываем, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов сторон», — резюмировал он. Он напомнил, что «Газпром» уже подал апелляцию по контракту на поставку газа на Украину, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит и инициирована процедура расторжения контрактов в установленном порядке.

«Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок — я имею в виду отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из Европейского союза и даже, что совсем парадоксально, из Государственного департамента Соединенных Штатов Америки», — сказал он. Дмитрий Медведев, в свою очередь, прокомментировал заявления европейских и американских властей по поводу спора «Газпрома» с «Нафтогазом».

Ни Европейский союз, ни тем более министерства иностранных дел каких-то иных стран к двусторонним отношениям между «Газпромом» и его украинским контрагентом отношения не имеют, подчеркнул премьер-министр.

Эти отношения нужно урегулировать в существующем правовом поле. Не исключая все процедуры: и обжалования, и расторжения договора в существующих параметрах.

Алексей Миллер также заявил, что в текущих условиях украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины, и «мы готовы выслушать и рассмотреть такие предложения, если они будут».

Никита Куликов , исполнительный директор HEADS Consulting, говорит, что стоит четко разграничивать два параллельных процесса: расторжение контрактов на поставку и транзит и обжалование решения арбитража.

В соответствии с последним «Газпром» не только обязан выплатить «Нафтогазу» деньги, но и несет повышенные риски формирования новых штрафов за неисполнение условий контрактов, которые должны быть переписаны в соответствии с этим решением и становятся для российской компании невыгодными.

Обжалуя решение арбитража, «Газпром» таким образом отодвигает сроки выплаты уже назначенных арбитражем штрафов, а расторгая контракт, стремится избежать новых, поясняет юрист.

Решение Стокгольмского арбитража предполагает обязательное внесение в условия договоров корректировок. Этот контракт будет действовать до конца 2019 года, когда и прекратит свое действие.

Куликов отмечает, что на протяжении всего этого времени, в случае если российская компания будет нарушать заведомо невыгодные для нее условия, контрагент, то есть украинская сторона, может и, надо полагать, будет обращаться все с новыми исковыми заявлениями с целью взыскания средств с поставщика.

«Но если суд удовлетворит требование «Газпрома» о досрочном расторжении контрактов, заплатить ему придется только сумму, уже обозначенную в решении арбитража, новых штрафов оплачивать он не будет», — указывает он. Он подчеркивает, что до момента вынесения решения суда о возможности выхода «Газпрома» из действующих соглашений контракты продолжат свое действие, таким образом, европейские потребители будут получать газ, а «Нафтогаз» — возможность засыпать Стокгольмский арбитраж новыми исками за неисполнение «Газпромом» своих обязательств.

«До начала газовых прений предполагалось, что «Газпром» сохранит минимальный объем поставок — до 15 млрд куб м газа ежегодно, сейчас, учитывая масштаб спора, даже эти небольшие объемы могут быть под вопросом», — полагает он. Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что сейчас скорее надо размышлять о том, что будет после 2019 года, когда закончится действие действующего контракта на транзит, и будет ли действительно украинская труба полностью бойкотирована российским газовым гигантом.

По его мнению, сложившаяся ситуация, особенно учитывая исторический опыт «Газпрома» в контрактных спорах с другими контрагентами (например, с Туркменией или немецкой компанией RWE), показывает, что российская компания в своих заявлениях лишь говорит о разрыве контракта, а на деле «создает предпосылки для получения более выгодных для себя условий, и в действительности контракты не разрываются, а на них берется соответствующая пауза».

Миллер на встрече с Медведевым подчеркнул, что для транзита газа в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, «если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК „Нафтогаз Украины“.

Глава „Газпрома“ надеется, что даже после окончания отопительного периода спрос на газ в Европе останется высоким.

По его данным, в подземных хранилищах Европы сегодня газа осталось очень мало — около 25%, а в некоторых странах „этот уровень вообще критический — где-то 10%“.