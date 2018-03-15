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Расходы ММК на социальные программы в 2017 году выросли на 4% до 2,24 млрд рублей
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Расходы ММК на социальные программы в 2017 году выросли на 4% до 2,24 млрд рублей 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА "Новый День"
ТАСС, 15 марта. В 2017 году Группа ПАО «ММК» направила на благотворительность и реализацию социальных программ и проектов около 2,24 млрд руб., что на 4% выше показателя предыдущего года. Об этом сообщили в среду в управлении информации и общественных связей ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
"При этом доля самого Магнитогорского металлургического комбината в общей сумме затрат на благотворительные и социальные проекты превысила 1,4 млрд руб. По уровню социального обеспечения Магнитка находится на ведущих позициях в горно-металлургическом комплексе России. В прошлом году социальный пакет на одного работника комбината составил около 42,7 тыс. рублей", — сказано в сообщении.
Спектр благотворительных и социальных программ, реализуемых Магнитогорским металлургическим комбинатом и организациями Группы ПАО «ММК», охватывает практически все стороны жизни сотрудников компании, а также распространяется на ее пенсионеров и ветеранов. К числу основных направлений социальной деятельности в Группе ПАО «ММК» традиционно относится социальная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов и других слабозащищенных категорий граждан. В 2017 году на эти цели в Группе ММК было направлено почти 300 млн руб., при этом затраты ПАО «ММК» составили 204,9 млн руб.
Важное место в структуре социальных расходов занимают затраты на лечение работников и реализацию медицинских программ. На эти цели в 2017 году в Группе ММК было выделено около 500 млн руб. ; порядка 450 млн было израсходовано на оздоровление работников и членов их семей. Поддержанию и укреплению здоровья сотрудников предприятия способствуют формирование принципов здорового образа жизни и приобщение работников к регулярным занятиям физической культурой и спортом. На эти цели в 2017 году было выделено 113 млн руб.
"Немаловажным аспектом социальной деятельности Группы ММК является реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей. В 2017 году предприятия Группы направили на эти цели около 80 млн руб. ", — сообщают в управлении.
Среди других направлений социальной деятельности в Группе ММК выделяется организация культурно-массовой работы, на которую вместе с затратами на содержание дворцов культуры в 2017 году было израсходовано 87,8 млн руб. Почти в два раза по сравнению с предыдущим годом выросли в 2017 году расходы на организацию горячего питания работников, достигнув почти 30 млн руб. Затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы, дополнительное пенсионное обеспечение и другие добровольные социальные обязательства составили 126,3 млн руб.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является социально ориентированным предприятием. Комбинат добровольно принимает на себя обязательства по социально ответственному поведению в отношении работников компании и жителей Магнитогорска. Финансируя социальные программы, ММК создает надежную основу для дальнейшего развития Магнитогорска и всего Уральского региона, отмечают в управлении информации и общественных связей.
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