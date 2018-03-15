Россия и Иран подписали соглашение общей стоимостью 740 миллионов долларов 

Как сообщает иорданский «Ас-Сабиль», в среду 14 марта национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) подписала контракт с консорциумом российской «Зарубежнефти» и иранской «Дана Энерджи» (Dana Energy) общей стоимость 740 миллионов долларов.
Предполагается, что в рамках соглашения на двух месторождениях на границе с Ираком (Абан и Западный Пейдар) за 10 лет будет добыто 105 миллионов баррелей нефти.
Это уже второе соглашение в нефтяной отрасли, заключенное Ираном с иностранными компаниями после отмены санкций в 2015 году. В 2017 году Иран подписал соглашение на сумму пять миллиардов долларов с французской «Тоталь» (Total) и нефтяной компанией Китая по разработке большого газового месторождения.