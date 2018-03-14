Россияне по-прежнему активно занимают деньги в микрофинансовых организациях

Число организаций, которые готовы дать небольшую сумму в долг под большие проценты, на Вологодчине сократилось. К концу прошлого года в регионе их осталось всего 32, тогда как в начале 2017 года было 40.

Причем количество таких организаций сократилось не только в Вологодской области , но и по всей стране. Как следует из Обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов, опубликованного на сайте Банка России , в третьем квартале прошлого года закрылось 41 микрофинансовая организация. Всего же по стране их работает около 2289.

На Вологодчине функционируют микрокредитные компании. Их статус не позволяет привлекать средства физических лиц, а максимальная сумма кредита составляет полмиллиона рублей.

Несмотря на негативные истории, россияне по-прежнему обращаются к микрофинансистам за помощью. За 9 месяцев прошлого года количество договоров микрозайма по стране выросло на 25,4% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года. С января по октябрь 2017 года в России было заключено 16,7 млн договоров. При этом выросла и сумма займов. К концу сентября она составила 179,7 миллиарда рублей.

Напомним, что с прошлого года микрофинансовые организации не имеют права начислять проценты по займу, который взят на срок до 12 месяцев, если «тело» долга достигло трехкратного размера. То есть если гражданин взял в кредит 5 тысяч рублей, задолженность не может превышать 20 тысяч: 5 тысяч основной долг и 15 тысяч начисленных процентов.