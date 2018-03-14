Ещё
Google ополчился на криптовалюты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google ополчился на криптовалюты 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Google с июня 2018 года запретит рекламу криптовалют и ICO, сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленные правила корпорации.
Также интернет-гигант ограничит рекламу рискованных финансовых продуктов. Как отмечает Bloomberg, на такой шаг ранее пошла социальная сеть Facebook, однако желающие разместить рекламу нашли лазейки, к примеру, стали неправильно писать слово биткоин.
Представитель Google в разговоре с Bloomberg пообещала, что компания будет бороться с подобными методами.
Американская компания неоднократно сталкивалась с критикой по поводу результатов поисковой выдачи в своих сервисах. К примеру, в феврале пользователи обратили внимание, что Google Maps не всегда показывает ближайшие клиники для проведения аборта, предоставляя информацию о кризисных центрах для беременных.
В компании сообщили, что подобные результаты в поисковой выдаче не связаны с рекламой или ключевыми словами, но отказались раскрывать подробности.
Еврокомиссия в июне 2017 года оштрафовала Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Регулятор пришел к выводу, что поисковик формирет выдачу результатов по товарам и услугам так, чтобы коммерческие партнеры компании оказывались на первых строчках.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 47 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля365
Джонсон отказался пожимать руку послу России283
Порошенко предложили заткнуться в ответ78
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение