Хорошо поработали. Миллиардеры Михельсон и Тимченко получат почти $400 млн дивидендов от «Новатэка» 

Совет директоров «Новатэка» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить по итогам 2017 года дивиденды в размере 8 рублей на акцию. Если предложение будет принято, суммарные дивидендные выплаты за год составят 14,95 рубля на акцию, что на 7,6% больше, чем в 2016 году. Всего на выплату дивидендов по итогам 2017 года будет направлено 45,4 млрд рублей — 29% чистой прибыли «Новатэка» по МСФО.
Таким образом, за 2017 год основные акционеры «Новатэка» Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон получат $187,7 млн и $197,8 млн соответственно (по курсу на 13 марта 2018 года до уплаты налогов). Михельсону принадлежит 24,76% в «Новатэке», доля Тимченко — 23,4882%. Крупные пакеты акций компании принадлежат французской Total (16,3%) и «Газпрому» (10%).
Минувший год был крайне успешным для «Новатэка». В декабре 2017 года компания запустила свой мега-завод «Ямал СПГ» стоимостью около $27 млрд, отправив с него первую партию СПГ и впервые нарушив монополию «Газпрома» на заграничные поставки газа. По мнению генерального директора УК «Спутник — Управление капиталом» Александра Лосева, именно запуск «Ямал СПГ» во многом повлиял на решение увеличить дивиденды: у компании сокращаются капитальные затраты, соответственно, увеличивается свободный денежный поток. Еще одним фактором, позитивно повлиявшим на финансовое положение компании, стали сильные морозы этой зимой, считает эксперт. Он напомнил, что в начале марта объем отгрузки сжиженного природного газа с завода «Новатэка» «Ямал СПГ» уже достиг 1 млн тонн. «Есть что показать акционерам», — полагает Лосев.
Портфельный управляющий ГК «Финам» Алексей Белкин отмечает, что курс на повышение дивидендов российские компании пытают вести последние несколько лет, несмотря на то, что государственные компании, например «Газпром» и «Роснефть» пытаются этого не делать — вопреки требованиям правительства. «Поэтому решение „Новатэка“ нельзя назвать неожиданным», — подчеркивает Белкин. Тем не менее, вопрос, насколько это будет влиять на приток капитала на российский рынок акций в целом, остается открытым. «На текущий момент на передний план выступают политика и санкции», — отмечает эксперт.
Ближайшие перспективы «Новатэка» кажутся не менее радужными. Одним из гостей, присутствовавших в декабре на церемонии торжественной отгрузки с «Ямал-СПГ», был министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Вскоре выяснилось, что его визит за Полярный круг был не просто данью уважения. 19 февраля «Новатэк» и крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco подписали меморандум о взаимопонимании. По данным «Ведомостей», речь в будущем партнерстве может идти не только о поставках СПГ, но и совместных инвестициях в очередной проект «Новатэка» в на Крайнем Севере «Арктик СПГ-2».
Одновременно с подписанием меморандума компания Михельсона и Тимченко выиграла аукцион по покупке у АЛРОСА компаний Уренгойской газовой компании и «Геотрансгаза». За эти активы «Новатэк» заплатил алмазному гиганту 30,3 млрд рублей. А перед этим едва не поссорился с «Роснефтью». Последняя заинтересовалась газовыми компаниями АЛРОСА в конце 2017 года, подав заявку на аукцион, а вскоре обвинила его организаторов в непрозрачности и нарушении закон о конкуренции и подала жалобу в ФАС. Наблюдательный совет АЛРОСА пошел было на уступки, но в день рассмотрения жалобы ФАС «Роснефть» заявила, что не будет участвовать в аукционе. В официальном комментарии компания ссылалась на риски списания части запасов после приобретения газовых активов. «Если кому-то хочется съесть уже три раза съеденный суп, то милости просим, без нас», — говорил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Леонид Михельсон Рейтинг Forbes: №1 Состояние: $18400млн
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Геннадий Тимченко Рейтинг Forbes: №4 Состояние: $16000млн
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