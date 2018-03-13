Рубль нашел свое место 

Investing.com — Рубль после укрепления с середины дня 6 марта, когда он «сходил» на отметку 56,3 руб. /$, фактически замер снизу возле границы 57 руб. /$. Конечно, периодически у него случаются порывы, то курс доллара поднимется к 57,1 руб., то спустится даже ниже 56,6 руб.
Даже скачки цен на баррель Brentот $65,6 к $63,7 и обратно никак не повлияли на поведение российской валюты. И, по мнению экспертов, текущие изменения курса рубля не значат практически ничего.
«Колебания в пределах одного рубля за доллар — это чисто диапазонное поведение. Мы не можем упрекнуть рубль в независимости от нефти. Но этих колебаний недостаточно, чтобы он вышел из диапазона. Стоит также принять во внимание, что доходность десятилетних бумаг США, угрожавшая всем рынкам без исключения, встали в пределах 2,85-2,95% годовых, резкий рост доходности прекратился, — считает казначей банка «Таврический» Сергей Фишгойт. — Политика также не является драйвером — у России растет конфликт с Великобританией, он вышел на первое место в новостях, но при этом ее не рассматривают как возможный источник значимых экономических последствий». По мнению Сергея Фишгойта, стимулом для существенного изменения курса рубля мог бы стать выход нефти за пределы собственного диапазона — удешевление ниже $60 или продолжительное подорожание выше $65 за беррель Brent. Однако этого не происходит: «Любые попытки цен на нефть выйти выше $65 за баррель наталкиваются на активные продажи: весь рынок начинает продавать, — продолжает Фишгойт. — И рубль, видимо, нащупал свой уровень, с которого его просто так не сдвинешь».