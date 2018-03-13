Рубль нашел свое место

Investing.com — Рубль после укрепления с середины дня 6 марта, когда он «сходил» на отметку 56,3 руб. /$, фактически замер снизу возле границы 57 руб. /$. Конечно, периодически у него случаются порывы, то курс доллара поднимется к 57,1 руб., то спустится даже ниже 56,6 руб.

Даже скачки цен на баррель Brentот $65,6 к $63,7 и обратно никак не повлияли на поведение российской валюты. И, по мнению экспертов, текущие изменения курса рубля не значат практически ничего.