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Adidas выкупит свои акции
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Adidas выкупит свои акции на 3 млрд евро к 2021 году 

Ведомости 13 марта 2018
Фото: Reuters
В ближайшие три года производитель спортивных товаров Adidas выкупит свои акции на сумму до 3 млрд евро (около $3,7 млрд по нынешнему курсу), пишет Bloomberg.
13 марта наблюдательный совет компании одобрил план выкупа акций до мая 2021 г., уточнили в компании. Первый транш выкупа произойдет 22 марта, компания собирается выкупить собственные акции на сумму до 1 млрд евро.
Выкупать акции Adidas собирается наличными средствами, однако в компании не исключают привлечения займов на эти цели.
В 2014 г. компания сообщала, что планирует в течение трех лет выкупить около 10% своих акций на общую сумму 1,5 млрд евро ($1,9 млрд) и выпустить два выпуска еврооблигаций на сумму до 1 млрд евро.
В октябре 2017 г. стало известно, что Adidas закроет в России около 200 магазинов в России. Основная причина сокращения сети — необходимость сохранить положительный денежный поток, поясняли в компании. Первую масштабную волну закрытий российских магазинов Adidas провела в 2015 г. Тогда были закрыты 200 торговых точек, спустя год — еще 80.
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