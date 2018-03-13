Adidas выкупит свои акции на 3 млрд евро к 2021 году

В ближайшие три года производитель спортивных товаров Adidas выкупит свои акции на сумму до 3 млрд евро (около $3,7 млрд по нынешнему курсу), пишет Bloomberg

13 марта наблюдательный совет компании одобрил план выкупа акций до мая 2021 г., уточнили в компании. Первый транш выкупа произойдет 22 марта, компания собирается выкупить собственные акции на сумму до 1 млрд евро.

Выкупать акции Adidas собирается наличными средствами, однако в компании не исключают привлечения займов на эти цели.

В 2014 г. компания сообщала, что планирует в течение трех лет выкупить около 10% своих акций на общую сумму 1,5 млрд евро ($1,9 млрд) и выпустить два выпуска еврооблигаций на сумму до 1 млрд евро.