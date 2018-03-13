«ВЭБ-лизинг» начал работу по технологии «Экспресс+»

Технология «Экспресс+» позволит клиентам приобретать не только легковые автомобили, коммерческую и специальную технику, но и востребованное бизнесом оборудование. При этом по новой технологии, чтобы подать заявку на рассмотрение сделки с суммой финансирования до 150 млн рублей, достаточно вести бизнес больше года. Клиент может приобрести имущество в лизинг на срок до 60 месяцев с авансом от 5%. Получить решение по сделке клиенты «ВЭБ-лизинга» смогут не более чем за десять дней.

Помимо оценки ликвидности актива, новая технология предполагает проведение оценки основных показателей деятельности компании клиента, что дает возможность ограничивать стоимость финансирования в каждой сделке теми рисками, которые существуют в рамках конкретной сделки.