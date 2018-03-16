Фьючерсы на природный газ подешевели во время европейской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в апреле торгуются по цене 2,678 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 0,19%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,664 долл. и сопротивление — на 2,811 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,21% и торгуется на отметке 89,95 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в апреле вырос на 0,15%, достигнув отметки 61,28 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в апреле вырос на 0,06%, дойдя до уровня 1,8946 долл. за галлон.