Обнародовано завещание основателя ИКЕА

СМИ обнародовали завещание основателя ИКЕА Кампрада

"Ингвар Кампрад всегда интересовался провинцией Норрланд и часто бывал там. Он хотел, чтобы молодежь жила там и не была вынуждена уезжать оттуда", — сказал газете глава Фонд Икеа Пер Хеггенес и ранее спикер семьи Кампрад, комментируя завещание. Основатель известного шведского концерна по производству и продаже товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад , скончавшийся 27 января этого года, завещал часть своего состояния детям, а другую часть на различные проекты в Северной Швеции. Об этом во вторник сообщила шведская газета Dagens nyheter со ссылкой на завещание Кампрада.

Поясняется, что завещанные деньги поступят на счет Фонда семьи Кампрад, созданного в 2011 году для поддержки проектов в области образования, предпринимательства, здоровья, социального развития, прежде всего, в сельской местности. Сегодня состояние фонда оценивается в 4,7 миллиарда крон.

Сколько именно денег будет передано согласно завещанию пока неизвестно — Dagens nyheter поясняет, что сумма вряд ли будет "многомиллиардной", а всего лишь в "несколько сотен миллионов крон". Состояние Кампрада, продолжает издание, всегда было довольно сложно оценить из-за сложной структуры концерна. Тем не менее, это не мешало многим СМИ называть его одним из самых богатейших людей в мире.

Dagens nyheter пишет, что непосредственно личное состояние основателя ИКЕА несколько лет назад оценивалось как минимум в 750 миллионов крон. Половина этих денег завещана детям и другая половина Фонду семьи Кампрада на проекты в Норрланд.

Основатель крупнейшего в мире шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад ушел из жизни в возрасте 91 года у себя дома в шведской провинции Смоланд 27 января 2018 года.

Кампрад родился в 1926 году. Он заложил основы IKEA в 1943 году, когда будучи 17-летним парнем он занялся отправкой разной продукции для дома по почте. В 1953 году Кампрад купил столярную мастерскую в Эльмхульте, что и стало началом мебельной истории IKEA.