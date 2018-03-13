Принято решение по конфликту «Газпрома» и Украины

Апелляционный хозяйственный суд Киева отклонил апелляцию "Газпрома" на решение суда о взыскании штрафа в размере 171 миллиард гривен (около 6,6 миллиарда долларов), выписанного антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу суда.

В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева разрешил АМКУ и исполнительной службе минюста страны обращать взыскание штрафа на все имущество «Газпрома», а не только на счета в банках.

«Постановлением от 13 марта 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения», — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что в 2015 году АМКУ выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,3 миллиарда долларов). Попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью 2016 года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.