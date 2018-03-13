Минобрнауки ожидает 373 млрд руб. прибыли от экспорта российского образования к 2025 году

Министерство образования и науки РФ ожидает, что прибыль от экспорта российского образования в 2025 году составит не менее 373 147,0 млн рублей, говорится в докладе министерства «Об итогах деятельности в 2017 году и задачах на 2018 год».

«К концу 2025 года ожидается увеличение численности иностранных студентов в российских образовательных организациях до 710 тыс. человек, ожидаемая прибыль от экспорта российского образования составит не менее 373 147,0 млн руб», — говорится в докладе.