Минобрнауки ожидает 373 млрд руб. прибыли от экспорта российского образования к 2025 году 

Министерство образования и науки РФ ожидает, что прибыль от экспорта российского образования в 2025 году составит не менее 373 147,0 млн рублей, говорится в докладе министерства «Об итогах деятельности в 2017 году и задачах на 2018 год».
«К концу 2025 года ожидается увеличение численности иностранных студентов в российских образовательных организациях до 710 тыс. человек, ожидаемая прибыль от экспорта российского образования составит не менее 373 147,0 млн руб», — говорится в докладе.
В 2017 году Минобрнауки России стало участником основного направления стратегического развития РФ «Международная кооперация и экспорт». В его рамках разработан межпрограммный приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», который направлен на увеличение доли несырьевого экспорта России за счет повышения привлекательности российского образования на международном образовательном рынке, сообщает Минобрнауки.