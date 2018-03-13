На Украине рассказали о коварном плане «Газпрома» 

«Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там "Газпром" в любое время готов пойти на краткосрочный демпинг, российская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда "Газпром" применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену», — заявил глава «Нафтогаза».

По утверждению Коболева, «Газпром», пользуясь своей доминирующей позицией на газовом рынке Европы, не допускает на него других поставщиков, в частности, за счет демпинга цен, «поставляя газ на копейку дешевле, чем другой источник, чтобы просто не отпускать этот рынок». После запуска «Северного потока-2» такая стратегия российской компанией будет использоваться чаще, считает он.