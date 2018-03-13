МСП провела круглый стол для предпринимателей Новгородской области

Во вторник, 13 марта 2018 года, в рамках визита представителей Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в Новгородскую область состоялся круглый стол «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ».

И.о. Министра инвестиционной политики Новгородской области Владимир Куимов выступил с приветственным словом к участникам мероприятия и рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе.

Руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП Корпорации МСП Наталья Власова проинформировала участников круглого стола о мерах поддержки, оказываемых Корпорацией МСП субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе о мероприятиях, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ и услуг у субъектов МСП. Так, объем договоров субъектов МСП Новгородской области с крупнейшими заказчиками в 2017 году составил 2,47 млрд рублей (260 договоров, заключенных с 95 субъектами МСП).

Анализ договоров, заключенных с субъектами МСП, зарегистрированными на территории СКФО, в 2017 году показал, что наибольший объем закупок пришелся на такие отрасли как оптовая и розничная торговля и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов, машины и оборудование, сооружения и строительные работы в области гражданского строительства, оборудование компьютерное, электронное и оптическое. В пятерку лидеров по объемам закупок у малых и средних компаний в 2017 году вошли АО «ГСК „Югория“, АО „Концерн „Росэнергоатом“, ООО „Газпром комплектация“, ПАО „МРСК Северо-Запада“ , ООО „Газпром Инвест“.

В рамках круглого стола представители компаний, реализующих проекты на территории Новгородской области — ООО „КОМПЕНЗ-ЭЛАСТИК“. ООО „АВТОПЛЮС“ — рассказали об опыте участия в закупках крупнейших заказчиков.

Участники круглого стола также ознакомились с возможностями получения финансовой поддержки Корпорации МСП и партнерских кредитных организаций. Представители МСП Банка рассказали о финансовых инструментах для предпринимателей — участников закупок.

Генеральный директор ЗАО „ТЭК-ТОРГ“ Дмитрий Сытин и заместитель руководителя направления по работе с клиентами Северо-Западного филиала электронной площадки РТС-тендер Дарья Апраксим разъяснили вопросы участия в закупочных процедурах крупнейших заказчиков на электронных торговых площадках.

Представители крупнейших компаний — ОАО „РЖД“, ПАО „Ростелеком“, ПАО „Россети“, Государственной компании „Автодор“, ПАО „Интер-РАО“ и др. — рассказали предпринимателям об организации закупочной деятельности, а также об особенностях участия в закупках субъектов МСП.

Участники встречи обсудили с экспертами различные аспекты участия в закупках крупнейших заказчиков, а также получили ответы на актуальные вопросы, в том числе о мерах финансовой, информационно-маркетинговой и иной поддержки, оказываемой субъектам МСП.

В рамках круглого стола состоялась свободная дискуссия в формате индивидуальной беседы „заказчик — поставщик“ (В2В переговоры) в ходе которой предприниматели представили крупнейшим заказчикам информацию о предлагаемых ими товарах, работах и услугах, а также напрямую обсудили условия возможного сотрудничества.