Прибыль НПЦ «Салют» от продаж достигла 15 млрд рублей

Результаты финансовой и производственно-хозяйственной деятельности НПЦ газотурбостроения «Салют» были названы на расширенном оперативном совещании под председательством заместителя генерального директора — управляющего директора предприятия Виталия Клочкова.

По словам директора по экономике и финансам Светланы Травниковой, в 2017 году выручка предприятия составила более 46 млрд рублей. В свою очередь, чистая прибыль предприятия превысила 10 млрд рублей, а прибыль от продаж достигла 15 млрд рублей, что на 18% превышает запланированные показатели. Средняя заработная плата на предприятии в 2017 году составила 55 490 рублей.

Технический директор НПЦ газотурбостроения «Салют» Алексей Громов подчеркнул, что в 2017 году предприятие выполнило план по изготовлению серийной продукции на 100%. При этом сдача продукции заказчику с первого предъявления на «Салюте» находится на уровне 99,2%, а количество изделий, не прошедших стендовые испытания, не превышает 1,8% от общего числа.

В заключение Виталий Клочков подытожил, что в прошедшем году были полностью завершены работы по выполнению гособоронзаказа и в дальнейшем направление боевой авиации для предприятия по-прежнему останется приоритетным.

«Мы должны выполнять все установленные графики, — подчеркнул Виталий Клочков. — Наша цель — производить продукцию максимально высокого качества. Мы должны стремиться работать максимально эффективно. «Качество. Освоение. Мобильность» — таким должен быть наш лозунг в 2018 году».