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Кабмин выделит 220 млн рублей на работу по нормативному регулированию цифровой экономики
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Кабмин выделит 220 млн рублей на работу по нормативному регулированию цифровой экономики 

ТАСС 13 марта 2018
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство в 2018 году выделит Минэкономразвития 220 млн рублей из своего резервного фонда на реализацию плана мероприятий программы «Цифровая экономика РФ» по направлению «Нормативное регулирование». Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов.
Из этой суммы 205 млн рублей будет выделено на предоставление субсидий фонду «Сколково» для выполнения работ «по совершенствованию регулирования в сфере цифровой экономики». Речь идет о подготовке не менее 30 проектов нормативных правовых актов и экспертных заключений.
Так, предполагается выделение «Сколково» 110,4 млн рублей на создание правовых институтов для решения задач формирования цифровой экономики, а 30,4 млн рублей будут выделены на разработку концепции комплексного регулирования отношений в связи с ее развитием.
При этом предусматривается, что 15,2 млн рублей будут направлены на разработку концепции регулирования программы. Наконец, 48,9 млн рублей выделены на осуществление центром компетенций (фонд «Сколково») функций по совершенствованию и мониторингу правового регулирования цифровой экономики, а также участие в подготовке кадров.
Кроме того, распоряжение правительства предусматривает выделение 15 млн рублей для подведомственных Минэкономразвития учреждений на научно-методические работы в сфере цифровой экономики.
Ранее сообщалось, что план мероприятий по нормативному регулированию, который нацелен на формирование законодательных условий для развития цифровой экономики, предполагает выделение из бюджета 269 млн рублей и привлечение 15 млн рублей внебюджетных средств в 2018 году. Таким образом, предусмотрено финансирование этого направления в 2018 году в размере 284 млн рублей, на другие годы финансирование не предусмотрено.
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