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Минтранс пригрозил Таджикистану
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Минтранс пригрозил Таджикистану ответными мерами при недопуске «Уральских авиалиний» к полетам 

Rambler News Service 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Минтранс России выразил обеспокоенность в связи с неподтверждением полетов российского назначенного перевозчика авиакомпании «Уральские авиалинии» в Таджикистан, пригрозив авиавластям страны зеркальными мерами в случае неподтверждения программы полетов авиакомпании, говорится в сообщении министерства.
«В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение полетов указанного перевозчика по маршруту Пермь — Душанбе. Начиная с 12 марта 2018 г. это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров. Заявки перевозчика на выполнение полетов по маршрутам Краснодар — Худжанд, Челябинск — Душанбе и Жуковский — Куляб, которые поданы с учетом двусторонних договоренностей, а также в соответствии с положениями АИП Таджикистана, на настоящий момент также остаются не подтверждены по неизвестным причинам», — отметили в министерстве.
В этой связи, Минтранс призывает Министерство транспорта Таджикистан к соблюдению обязательств, взятых на себя в рамках действующих международных договоренностей.
В Минтрансе выразили готовность «начать переговорный процесс 22 или 23 марта 2018 г. в Москве и просят до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании „Уральские авиалинии“».
«В случае неподтверждения программы полетов авиакомпании «Уральские авиалинии» по всем вышеуказанным маршрутам согласно поданным заявкам, российская сторона оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика», отметили в министерстве.
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