В 2017 году объём произведённой сельскохозяйственной продукции в Псковской области составил 35 млрд рублей 

В 2017 году объём произведённой сельскохозяйственной продукции в денежном выражении в Псковской области составил 35 млрд рублей, сообщает главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области. В 2016 году этот показатель равнялся 29,2 млрд рублей, итоговый рост составил 11,2 процента. По данным ведомства, в структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 78 процента, хозяйств населения — 19,5 процента, 2,5 процента на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Производственную деятельность осуществляют 179 сельскохозяйственных предприятий, 244 крестьянских фермерских хозяйства, 88,4 тыс. личных подсобных хозяйств. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».