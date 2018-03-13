Названы сроки разрыва газовых контрактов с Украиной

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Миллер назвал сроки расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза»

В Совфеде прокомментировали планы Украины по аресту имущества «Газпрома»

Повысит ли Украина цены на газ по рекомендации МВФ