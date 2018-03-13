Названы сроки разрыва газовых контрактов с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что процесс расторжения существующих контрактов с украинским «Нафтогазом» займёт около двух лет. Об этом сообщает РИА Новости.
«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдёт плюс-минус полтора-два года», — заявил он.
5 марта «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж.
Член комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил последствия для Украины и Европы из-за расторжения контрактов.