Названы сроки разрыва газовых контрактов с Украиной

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Миллер назвал сроки расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» 

RT на русском 58 минут назад
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что процесс расторжения существующих контрактов с украинским «Нафтогазом» займёт около двух лет. Об этом сообщает РИА Новости.
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«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдёт плюс-минус полтора-два года», — заявил он.
5 марта «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж.
Член комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил последствия для Украины и Европы из-за расторжения контрактов.
RT на русском: последние новости
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