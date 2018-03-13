СМИ: Казахстан предложил Shell долю в «Казмунайгазе» в преддверии его IPO

По данным одного источника, Shell было предложено купить до 20% акций, в том числе и долю центробанка Казахстана, который владеет 10% в КМГ. Другой источник говорит о предложенных Shell 10%. В настоящий момент «Самрук-Казыне» принадлежит 90% акций КМГ.

Казахская компания — партнер Shell в ряде совместных предприятий, в том числе в крупном проекте по добыче нефти на месторождении «Кашаган». В феврале министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что объемы добычи на месторождении в 2018 году планируется нарастить до 11 миллионов тонн.

Как сообщал в январе управляющий директор «Самрук-Казыны» Нурлан Рахметов, первичное публичное размещение акций КМГ может состояться в 2019-2020 годах. На этот же период запланирован листинг энергетической «Самрук-Энерго», «Казпочты» и железнодорожной компании «Казахстан темир жолы».

Кроме того, в июле 2017 года председатель правления фонда Умирзак Шукеев заявлял о подготовки к продаже государственных долей в ряде других крупных компаний Казахстана. Так, уже в 2018 году планируется IPO национальной атомной компании «Казатомпром» и крупнейшей авиакомпании республики — «Эйр Астана», а также продажа доли в операторе связи «Казахтелеком».