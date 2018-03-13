Медведев считает неуместными попытки США и ЕС влиять на отношения газовых концернов России и Украины

Алексеем Миллером На встрече с руководителем «Газпрома» глава правительства подчеркнул, что споры между двумя хозяйствующими субъектами должны быть урегулированы в рамках установленного правопорядка. «Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС , и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США . Ни ЕС, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел, к двусторонним отношениями между «Газпромом» и его украинским контрагентом отношения не имеют», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 12 марта Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время визита в Киев осудила отказ «Газпрома» возобновить поставки топлива на Украину и призвала российскую компанию выполнять свои обязательства по решению Стокгольмского арбитражного суда. 3 марта официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт написала в своём микроблоге Twitter, что газоснабжение и транзит никогда не должны быть политическим оружием, а Россия должна доказать, что является надёжным поставщиком газа. Она добавила, что Вашингтон ожидает от «Газпрома» осуществления поставок энергоресурсов по транзитному трубопроводу Украины. «В текущих условиях важно отметить, что украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения», — сказал Миллер. Ранее он сообщал, что стоимость доставки российского газа в Европу через украинскую ГТС в 1,5-2 раза дороже, чем по «Северному потоку». При этом министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что Москва может частично сохранить транзит газа через территорию Украины в 2019 году, если Киев предложит выгодные условия сотрудничества.