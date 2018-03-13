АФК «Система» отказалась от планов по SPO «Детского мира» 

АФК «Система» в данный момент не рассматривает возможность продажи акций ритейлера «Детский мир» в ходе вторичного размещения акций (SPO), сообщил RNS источник, знакомый с планами компании.
«Пока решили не продавать, сейчас не рассматривается этот вопрос», — сказал собеседник RNS, уточнив, что в АФК «Система» считают продажу акций ритейлера нецелесообразной.
Эту информацию RNS подтвердил источник в банковских кругах. «Сейчас у них больше определенности и с финансированием тех долгов, которые есть, и так далее. Тогда была большая необходимость, нужно было больше кэша, а сейчас они все решили, поэтому нет срочности такой», — сказал источник.
Официальный представитель АФК Сергей Копытов отказался от комментариев.
В феврале 2018 года основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил журналистам, что АФК «Система» может продать до 25% акций ритейлера в ходе SPO в марте.
Совладельцы «Детского мира» РФПИ и АФК «Система» в декабре 2017 года уже выставляли на продажу акции ритейлера в рамках SPO — всего 6,3% от общего количества акций. Сделка отменилась после того, как Арбитражный суд Республики Башкортостан по иску «Роснефти» и «Башнефти» ввел обеспечительные меры, наложив арест на активы корпорации, включая акции «Детского мира».
АФК «Система» сейчас принадлежит 52,1% «Детского мира».