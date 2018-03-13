АФК «Система» отказалась от планов по SPO «Детского мира»

АФК «Система» в данный момент не рассматривает возможность продажи акций ритейлера «Детский мир» в ходе вторичного размещения акций (SPO), сообщил RNS источник, знакомый с планами компании.

«Пока решили не продавать, сейчас не рассматривается этот вопрос», — сказал собеседник RNS, уточнив, что в АФК «Система» считают продажу акций ритейлера нецелесообразной.

Эту информацию RNS подтвердил источник в банковских кругах. «Сейчас у них больше определенности и с финансированием тех долгов, которые есть, и так далее. Тогда была большая необходимость, нужно было больше кэша, а сейчас они все решили, поэтому нет срочности такой», — сказал источник.

Официальный представитель АФК Сергей Копытов отказался от комментариев.

В феврале 2018 года основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил журналистам, что АФК «Система» может продать до 25% акций ритейлера в ходе SPO в марте.

Совладельцы «Детского мира» РФПИ и АФК «Система» в декабре 2017 года уже выставляли на продажу акции ритейлера в рамках SPO — всего 6,3% от общего количества акций. Сделка отменилась после того, как Арбитражный суд Республики Башкортостан по иску «Роснефти» «Башнефти» ввел обеспечительные меры, наложив арест на активы корпорации, включая акции «Детского мира».

АФК «Система» сейчас принадлежит 52,1% «Детского мира».