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S&P улучшило прогноз рейтинга росийских страховщиков
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S&P улучшило прогноз рейтинга трех крупных росийских страховщиков 

Ведомости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings улучшило прогноз рейтингов страховых компаний «Согаз», «Ингосстрах» и «Ресо-Гарантия», изменив его на «позитивный» со «стабильного». Рейтинги всех трех страховщиков подтверждены на текущих уровнях.
Рейтинговые действия последовали за повышением кредитного рейтинга Российской Федерации 23 февраля 2018 года и аналогичными действиями в отношении ряда российских банков и компаний.
«Мы полагаем, что условия ведения операционной деятельности для российских страховых компаний останутся сложными в 2018 году, главным образом, из-за по-прежнему высоких страновых рисков и неопределенности в отношении показателей по ОСАГО. Вместе с тем, мы ожидаем, что сектор страхования иного, чем страхование жизни, продемонстрирует в целом положительные показатели прибыли в 2018 году, чему будет способствовать рост страхования корпоративного сектора», — говорится в сообщении S&P GR.
Аналитики агентства отмечают улучшение качества инвестиционных портфелей крупнейших российских страховщиков. Большая часть их инвестиций представляет собой вложения в госбумаги, крупные российские банки и облигации крупных российских компаний, рейтинги которых были недавно повышены.
«Согаз» имеет по шкале S&P GR рейтинги контрагента по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «ВВВ-», «Ингосстрах» и «Ресо-Гарантия» — «ВВ+».
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