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«Ростелеком» массово сокращает сотрудников в борьбе за цифру
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«Ростелеком» массово сокращает сотрудников в борьбе за цифру 

Sostav.ru 13 марта 2018
Фото: Sostav.ru
«Ростелеком» намерен к 2020 году сократить численность персонала на 14−24 тысячи при текущем штате в 133,7 тысячи человек. Таким образом, будет уволен каждый пятый сотрудник, сообщает «Коммерсант».
"Ростелеком" активно начал проводить оптимизацию штата после 2014 года. В 2015 году численность персонала сократилась на 5,6%, в 2016 году были сокращены еще 4,9%, в 2017 — 6,2%. Под конец года в компании работало 133,7 тысячи человек. Таким образом, за три года оператор уволил 25,2 тысячи человек.
Стратегия 2015 года предполагает, что «Ростелеком» продолжит сокращение штата до 2020 года, оставив на работе только 110−130 тысяч человек.
«С переходом на цифру будут и частичные увольнения, и наем сотрудников с новыми digital-компетенциями. Мы также способствуем проектам переквалификации, это достаточно большие инвестиции в развитие персонала. Мы даем сотрудникам возможность обучаться цифровым навыкам», — объяснил финансовый директор компании Кай-Уве Мельхорн.
«Ростелеком» ставит задачу увеличить выручку на сотрудника и сократить долю фонда оплаты труда в общем объеме расходов. По итогам 2017 года у госоператора этот показатель составил 2,3 млн рублей на одного работника, что ниже, чем у операторов «большой тройки»: в МТС выручка на одного сотрудника составила 6,3 млн рублей, в «Мегафоне» — 9,9 млн рублей, а в «Вымпелкоме» — 11,6 млн рублей.
Председатель профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин отмечает, что «Ростелеком» давно работает над оптимизацией, чтобы «сделать компанию компактной», увольняя или выводя сотрудников на аутсорсинг. Официальной информации о планируемых в «Ростелекоме» увольнениях в профсоюз не поступало, однако если планы подтвердятся, профсоюз готов вступить с оператором в переговоры, на которых будет обсуждаться судьба каждого сокращаемого сотрудника.
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